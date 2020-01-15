Главная Новости Спорт Харьковский юниор, выйдя на замену, подтянул украинскую сборную в десятку сильнейших
15.01.2020  14:42   

Харьковский юниор, выйдя на замену, подтянул украинскую сборную в десятку сильнейших

Юношеские Олимпийские игры-2020 - Украина заняла 8-е место в смешанной эстафете, пропустив вперед Германию и Польшу.


Степан Кинаш фото © biathlon.com.ua

Украинские биатлонисты заняли 8-е место в смешанной эстафете, которая завершает программу III зимних Юношеских Олимпийских игр.

В составе сборной Украины выступали Анна Скрипко, Татьяна Продан, харьковчанин Степан Кинаш, заменивший Марка Козака и Виталий Мандзын.

Представители сборной Украины отстали от победителей на 3.51,5 и использовали 10 дополнительных патронов.

Победу в гонке одержала команда Италии, второе место заняла сборная России. Бронзу выиграли представители Франции.

 

Источник:   Трибуна
 Тэги:  биатлон, олимпиада, харьков, сборная. смешанная
 
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