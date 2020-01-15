Харьковский юниор, выйдя на замену, подтянул украинскую сборную в десятку сильнейших

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 января Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 января На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.