Харьковский юниор, выйдя на замену, подтянул украинскую сборную в десятку сильнейших

Юношеские Олимпийские игры-2020 - Украина заняла 8-е место в смешанной эстафете, пропустив вперед Германию и Польшу.
Украинские биатлонисты заняли 8-е место в смешанной эстафете, которая завершает программу III зимних Юношеских Олимпийских игр.
В составе сборной Украины выступали Анна Скрипко, Татьяна Продан, харьковчанин Степан Кинаш, заменивший Марка Козака и Виталий Мандзын.
Представители сборной Украины отстали от победителей на 3.51,5 и использовали 10 дополнительных патронов.
Победу в гонке одержала команда Италии, второе место заняла сборная России. Бронзу выиграли представители Франции.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: