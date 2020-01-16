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16.01.2020  10:51   

Харьковские тинейджеры остановились в шаге от трудной победы на турнире (ФОТО)

Первая команда «Металлист 1925» U-12: серебро турнира памяти Виктора Прокопенко


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С 10-го по 13 января во Мариуполе проходил турнир памяти Виктора Прокопенко среди игроков 2008-го г.р. Участие в турнире принимали 16 команд, среди которых два коллектива ДЮФСШ "Металлист 1925" под руководством Юрия Ушмаев и Михаила Глушко.

По итогам группового этапа первая команда "М1925" заняла первое место в своей группе и пробилась в полуфинал, в котором в сериии пенальти одолела ФК "Мариуполь". А в финальном поединке наши юноши уступили "Кремня" со счетом 0: 2 и завоевали серебряные награды.

А вот второй состав "М1925" выступил менее удачно. Почти во всех матчах ребята на равных боролись с соперниками, но испытывали досадных поражений и заняли итоговое шестнадцатое место.

Организаторы турнира отметили игроков "М1925". Так, Арсений Мозговой ( "Металлист 1925-1") стал лучшим голкипером турнира, Даниил Приймак - лучшим игроком команды "Металлист 1925-1" Алексей Жар - лучшим игроком команды "Металлист 1925-2".

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, турнир, победа, серебро
 
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