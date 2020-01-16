16.01.2020 12:02

Харьковский спортсмен удостоен стипендии Президента

Харьковскому спортсмену Дмитрию Левину присуждена стипендия Президента Украины.



://city.kharkov.ua/

Соответствующий Указ о награждении паралимпийцев и дефлимпийцев, которые добились выдающихся результатов в 2019 году, опубликован на официальном сайте главы государства.



Отметим, Дмитрий Левин - чемпион мира 2019 года по спортивному ориентированию среди спортсменов с проблемами слуха. Ему присуждена стипендия в размере 12 тыс. грн.



Напомним, также стипендиатами Президента стали 37 харьковских школьников, среди которых - бронзовые призеры международной олимпиады по физике - выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Анастасия Кутах и Кирилл Ковальчук и участник международной олимпиады по биологии - воспитанник гимназии №47 Руслан Оганов.



Кроме того, стипендию Президента будет получать победительница Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко, ученица Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй.