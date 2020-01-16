Харьковский спортсмен удостоен стипендии Президента

Харьковскому спортсмену Дмитрию Левину присуждена стипендия Президента Украины.
Соответствующий Указ о награждении паралимпийцев и дефлимпийцев, которые добились выдающихся результатов в 2019 году, опубликован на официальном сайте главы государства.
Отметим, Дмитрий Левин - чемпион мира 2019 года по спортивному ориентированию среди спортсменов с проблемами слуха. Ему присуждена стипендия в размере 12 тыс. грн.
Напомним, также стипендиатами Президента стали 37 харьковских школьников, среди которых - бронзовые призеры международной олимпиады по физике - выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Анастасия Кутах и Кирилл Ковальчук и участник международной олимпиады по биологии - воспитанник гимназии №47 Руслан Оганов.
Кроме того, стипендию Президента будет получать победительница Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко, ученица Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй.
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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