Главная Новости Спорт Харьковский спортсмен удостоен стипендии Президента
16.01.2020  12:02   

Харьковский спортсмен удостоен стипендии Президента

Харьковскому спортсмену Дмитрию Левину присуждена стипендия Президента Украины.


://city.kharkov.ua/

Соответствующий Указ о награждении паралимпийцев и дефлимпийцев, которые добились выдающихся результатов в 2019 году, опубликован на официальном сайте главы государства.

Отметим, Дмитрий Левин - чемпион мира 2019 года по спортивному ориентированию среди спортсменов с проблемами слуха. Ему присуждена стипендия в размере 12 тыс. грн.

Напомним, также стипендиатами Президента стали 37 харьковских школьников, среди которых - бронзовые призеры международной олимпиады по физике - выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 Анастасия Кутах и Кирилл Ковальчук и участник международной олимпиады по биологии - воспитанник гимназии №47 Руслан Оганов.

Кроме того, стипендию Президента будет получать победительница Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко, ученица Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй.  

Источник:   ХГС
 Тэги:  премия, спорт, харьков, стипендия, спортсмен
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
16.12 Наука Молодые ученые Харьковщины отмечены премиями Президента Украины 14.12 Общество В Харькове вручили инклюзивную премию «Преодоление» (ФОТО)   10.12 Общество Харьковчанам и представителям еще четырех городов вручат премию «Преодоление»
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 