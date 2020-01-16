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16.01.2020  17:24   

Харьковчане в Черкассах пытаются повторить единственную в сезоне победу

Очередная игровая неделю регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч стартует в Черкассах поединком, в котором местные «Мавпы» обязаны принимать харьковских «Соколов».


://facebook.com/khasokoly

16 января в 19:00 в ДС «Будивельник» «Черкасские Мавпы» встречаются с аутсайдером Суперлиги Пари-Матч, которыми сейчас управляет Евгений Мурзин. Новички элитного дивизиона пока имеют баланс 1/13 и занимают последнюю позицию в турнирной таблице.

Однако, не все так просто, как кажется на бумаге, ведь и, пока единственная победа «Соколов» в этом сезоне состоялась именно в матче с «Мавпами». В первом поединке в Черкассах "Соколы" уступили лишь в овертайме 104: 102, а в домашней игре и вообще перег рали команду Максима Михельсона со счетом 77:72, одержав пока единственную победу в сезоне. а одну из ключевых ролей в победе команды Мурзина сыграл экс-игрок черкащан - Игорь Бояркин. Поэтому нет сомнений, что у игроков «Мавп» максимальная концентрация и настрой на игру, ведь всем нужен реванш!

Несмотря на то, что со времени последней встречи клубов прошло всего полтора месяца картина игры харьковчан несколько изменилась. С приходом лучшего подбирающего прошлогодней Суперлиги - Делвина Грэма «Соколы» заиграли несколько быстрее и разнообразнее. Скорее всего именно с трехсекундной зоны следует ожидать черкащанам больше угрозы в четверг вечером.

В то же время Черкассы имеют существенное преимущество в лице своих болельщиков.

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Источник:   БК Сокол Харьков
 Тэги:  баскетбол, харьков, турнир, сокол
 
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