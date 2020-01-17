17.01.2020 11:22

Харьковское «Динамо» дало бой «Белому Барсу», но все же уступило

«Белый Барс» не без труда одолел харьковское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата УХЛ.



https://dynamo.kharkiv.ua/dinamo-ustupilo-belomu-barsu-2/

Ведя в счете 1:0 после первого периода, гости смогли увеличить свое преимущество во второй половине игры. В третьем же отрезке хозяева харьковского льда пришли в себя и сократили отставание в счете усилиями Абаджяна, которому ассестировала сильнейшая тройка динамовцев .



Однако, это было все, на что хватило «Динамо», далее ворота соперника поражали лишь хоккеисты «Белого Барса», установив тем самым окончательный счет матча.

МХК “Динамо” – ХК “Белый Барс” 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 Грицюк (Симчук, Бабинец), 19:28, 0:2 Благой (Бабинец, Симчук), 25:57, 0:3 Лесников (Таран, Куцевич – бол.), 33:43, 0:4 Качан (Таран, Куцевич), 44:38, 1:4 Геворкян, 48:58

МХК Динамо: Шевчук (Вязовов); Наливайко (А) – Фирсов (К), Панков – Савченко, Швоев – Трапезников, Шуба – Бутенко; Абаджян – Борисов – Геворкян (А), Соляник – Праведный – Шилкин, Харин – Черноморченко – Кашевко, Абдулаев.

Белый Барс: Кучер (Скороход); Алексюк (А) – Прусский, Таран (А) – Грицюк, Ядловский – Логач, Васильев – ; Благой – Симчук – Бабинец, Куцевич (К) – Качан – Лесников, Середницкий – Зозовский – Бородай, Шиманский – Панченко – Ромахин.