Харьковское «Динамо» дало бой «Белому Барсу», но все же уступило

«Белый Барс» не без труда одолел харьковское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата УХЛ.
Ведя в счете 1:0 после первого периода, гости смогли увеличить свое преимущество во второй половине игры. В третьем же отрезке хозяева харьковского льда пришли в себя и сократили отставание в счете усилиями Абаджяна, которому ассестировала сильнейшая тройка динамовцев .
Однако, это было все, на что хватило «Динамо», далее ворота соперника поражали лишь хоккеисты «Белого Барса», установив тем самым окончательный счет матча.
МХК “Динамо” – ХК “Белый Барс” 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 Грицюк (Симчук, Бабинец), 19:28, 0:2 Благой (Бабинец, Симчук), 25:57, 0:3 Лесников (Таран, Куцевич – бол.), 33:43, 0:4 Качан (Таран, Куцевич), 44:38, 1:4 Геворкян, 48:58
МХК Динамо: Шевчук (Вязовов); Наливайко (А) – Фирсов (К), Панков – Савченко, Швоев – Трапезников, Шуба – Бутенко; Абаджян – Борисов – Геворкян (А), Соляник – Праведный – Шилкин, Харин – Черноморченко – Кашевко, Абдулаев.
Белый Барс: Кучер (Скороход); Алексюк (А) – Прусский, Таран (А) – Грицюк, Ядловский – Логач, Васильев – ; Благой – Симчук – Бабинец, Куцевич (К) – Качан – Лесников, Середницкий – Зозовский – Бородай, Шиманский – Панченко – Ромахин.
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