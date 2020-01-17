17.01.2020 14:19

Теннис. Харьковчанка победила в первом круге квалификации на Большом шлеме

Дарья Лопатецкая выиграла матч в отборочном турнире в Австралии.



//xsport.ua

Дарья Лопатецкая в первом квалификационном раунде одержала победу над Конни Перрен.

16-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая одержала победу в первом квалификационном раунде Открытого чемпионата Австралии. Для девушки этот матч стал дебютом на Australian Open.

Юная спортсменка оказалась сильнее представительницы Швейцарии Конни Перрен. В обоих сетах украинка переиграла соперницу с одинаковым счетом 6:2.

Увы, но в следующем раунде харьковчанка уступила американке Кэтрин Макналли.

Напомним, что Дарья недавно восстановилась после травмы миниска, в чем ей помогла Элина Свитолина.

Матчи основной сетки Australian Open начнутся 20 января и будут проходить в течение 12 дней.

В ней уже гарантированно сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова, а также Екатерина Бондаренко.