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17.01.2020  14:19   

Теннис. Харьковчанка победила в первом круге квалификации на Большом шлеме

Дарья Лопатецкая выиграла матч в отборочном турнире в Австралии.


//xsport.ua
Дарья Лопатецкая в первом квалификационном раунде одержала победу над Конни Перрен.
 
16-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая одержала победу в первом квалификационном раунде Открытого чемпионата Австралии. Для девушки этот матч стал дебютом на Australian Open.
 
 Юная спортсменка оказалась сильнее представительницы Швейцарии Конни Перрен. В обоих сетах украинка переиграла соперницу с одинаковым счетом 6:2.
 
Увы, но в следующем раунде харьковчанка уступила американке Кэтрин Макналли. 
 
Напомним, что Дарья недавно восстановилась после травмы миниска, в чем ей помогла Элина Свитолина.
 
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 20 января и будут проходить в течение 12 дней.
 
В ней уже гарантированно сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова, а также Екатерина Бондаренко.
Тэги:  теннис, свитолина, харьков, лопатецкая
 
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