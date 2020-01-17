Главная Новости Спорт Перед чемпионатом в Италии студенты соберутся в Первой столице Украины, чтобы помериться в искусстве достижения вершин
17.01.2020  14:24   

Перед чемпионатом в Италии студенты соберутся в Первой столице Украины, чтобы помериться в искусстве достижения вершин

С 7-го по 9-е февраля в Харькове будет проведен Чемпионат Украины по скалолазанию среди студентов.


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Соревнования пройдут в дисциплине боулдеринг

Это событие сходится по датам с Кубком Украины по боулдерингу, который будет проходить также в Харькове.

Предполагается, что квалификация будет одинакова для Чемпионата Украины среди студентов и Кубка Украины.

Однако организаторы предупредили, что финалы будут разные.

Это мероприятие станет отборочным к Чемпионату Мира среди студентов который будет проведен в Италии, в г.Торино в сентябре 2020 года.

Источник:   4sport
 Тэги:  скалолазы, вершины, искусство, харьков, турнир
 
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