Перед чемпионатом в Италии студенты соберутся в Первой столице Украины, чтобы помериться в искусстве достижения вершин

С 7-го по 9-е февраля в Харькове будет проведен Чемпионат Украины по скалолазанию среди студентов.
Соревнования пройдут в дисциплине боулдеринг
Это событие сходится по датам с Кубком Украины по боулдерингу, который будет проходить также в Харькове.
Предполагается, что квалификация будет одинакова для Чемпионата Украины среди студентов и Кубка Украины.
Однако организаторы предупредили, что финалы будут разные.
Это мероприятие станет отборочным к Чемпионату Мира среди студентов который будет проведен в Италии, в г.Торино в сентябре 2020 года.
К активному общению с окружающими день совсем не склоняет. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы!
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Слабый туман.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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