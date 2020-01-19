19.01.2020 19:57

Бойфренд харьковчанки травмировал руку из-за видеоигры прямо перед стартом

Парень Свитолиной, несмотря на травму, не будет сниматься с Australian Open а выступит в мужском старте.



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Французский теннисист Гаэль Монфис в интервью AFP рассказал, что получил травму руки.

"Я играл в видеоигру в своей спальне и ударил рукой о спинку кровати. Хотелось бы отдохнуть, но, к сожалению, я не могу себе этого позволить.

Как я лечился? Принял нужные препараты и приложил лед. Уже все более или менее нормально", - признался француз.

Стоит отметить, что Монфис стартует 21 января на турнире Australian Open. В первом матче ему противостоит тайванец Лу Яньсюнь.

Напомним, ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис посетили Гран-при Формулы-1.

Гаэль Монфис / Getty Images