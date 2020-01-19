Бойфренд харьковчанки травмировал руку из-за видеоигры прямо перед стартом

Парень Свитолиной, несмотря на травму, не будет сниматься с Australian Open а выступит в мужском старте.
Французский теннисист Гаэль Монфис в интервью AFP рассказал, что получил травму руки.
"Я играл в видеоигру в своей спальне и ударил рукой о спинку кровати. Хотелось бы отдохнуть, но, к сожалению, я не могу себе этого позволить.
Как я лечился? Принял нужные препараты и приложил лед. Уже все более или менее нормально", - признался француз.
Стоит отметить, что Монфис стартует 21 января на турнире Australian Open. В первом матче ему противостоит тайванец Лу Яньсюнь.
Напомним, ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис посетили Гран-при Формулы-1.
Гаэль Монфис / Getty Images
Чувства способны захватывать внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Местами туман.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: