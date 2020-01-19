Главная Новости Спорт Бойфренд харьковчанки травмировал руку из-за видеоигры прямо перед стартом
19.01.2020  19:57   

Бойфренд харьковчанки травмировал руку из-за видеоигры прямо перед стартом

Парень Свитолиной, несмотря на травму, не будет сниматься с Australian Open а выступит в мужском старте.


://facebook.com

Французский теннисист Гаэль Монфис в интервью AFP рассказал, что получил травму руки.

"Я играл в видеоигру в своей спальне и ударил рукой о спинку кровати. Хотелось бы отдохнуть, но, к сожалению, я не могу себе этого позволить.

Как я лечился? Принял нужные препараты и приложил лед. Уже все более или менее нормально", - признался француз.

Стоит отметить, что Монфис стартует 21 января на турнире Australian Open. В первом матче ему противостоит тайванец Лу Яньсюнь.

Напомним, ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис посетили Гран-при Формулы-1.

Гаэль Монфис / Getty Images

Источник:   isport.ua
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, чемпионат, австралия
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.01 Спорт Теннис. Харьковчанка победила в первом круге квалификации на Большом шлеме 16.01 Спорт Харьковчанка с подругами сравнительно удачно отсеялась в Австралии 08.01 Общество Мурал, нарисованный харьковчанкой, мотивирует на победы спортивную элиту(ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 