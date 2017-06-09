09.06.2017 15:53

Встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в Харькове

Президенты Украины и Литовской Республики после завершения переговоров в Харьковской области встретились с представителями СМИ.



Фото: Василий Голосный

В своем заявлении Президент Украины Петр Порошенко отметил, что встреча в Харькове проходит в исторический момент.

«Остались считанные часы до 11 июня, когда Украина получит безвизовый режим. Он вступает в силу в 12 часов ночи, потому что у нас с Вильнюсом - одно и то же время. И наши первые граждане - правительственная делегация, которую, согласно моему поручению, возглавит первый вице-премьер-министр – первой приедет в Вильнюс. Во многие европейские страны выезжают украинские госслужащие. У меня в этот день будет встреча на границе со Словакией, - сообщил Президент. - Это большой праздник. Праздник фундаментальный. Это окончательный выход Украины из советской Российской империи. Окончательное возвращение в европейскую семью».

Глава государства напомнил, что в эти минуты завершаются последние процедуры по ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

«1 июня Его величество Король Нидерландов подписал этот документ, 8 июня закончился срок на возможную апелляцию, и сегодня мы, если все будет хорошо, ждем публикации и формального решения Совета ЕС, которое завершит процесс ратификации соглашения об ассоциации», - сообщил Петр Порошенко.

Президент поблагодарил Далю Грибаускайте за поддержку Литвой Украины как на пути к безвизовому режиму и соглашению об ассоциации, так и за помощь, оказанную в 2014 – 2015 годах.

«Литва была рядом с нами в самые тяжелые дни и месяцы 2014 – 2015 годов. Литва была первой страной, которая предоставила нам летальное оружие, боеприпасы, решительно продемонстрировала свою солидарность с украинским народом, с украинской властью, с украинскими Вооруженными силами», - сказал Глава государства.

Он также отметил, что 153 военнослужащих Украины прошли реабилитацию в Литве.

Даля Грибаускайте, в свою очередь, отметила большую работу по реализации реформ, проделанную украинцами для того, чтобы получить зону свободной торговли с ЕС и безвизовый режим.

«За последние три года вы сделали больше, чем за предыдущие 20 лет, - сказала Президент Литовской Республики. - Только вы ответственны за свое будущее. И вы достигли этого. Мы поздравляем вас».

Президент Литвы подчеркнула, что литовцы гордятся Украиной и всегда готовы помочь нашей стране.

«Я рада быть в Харькове, который доказал, что в 40 км от российской границы возможно бороться за свою свободу и независимость», - сказала Даля Грибаускайте.

В ходе визита Президент Литвы Даля Грибаускайте передала президенту Петру Порошенко перископ. Госпожа Грибаускайте сообщила, что подарок куплен на средства, собранные негосударственной иностранной организацией. Впоследствии прибор будет передан бойцам в зоне АТО.

Напомним, в ходе визита в Харьковскую область президенты Украины и Литовской Республики также встретятся с воинами АТО, проходившими реабилитацию в Литве. После Даля Грибаускайте вместе с Юлией Светличной откроют Дни Литвы в Харькове.