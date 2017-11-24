24.11.2017 10:50

Более 1000 детей посетили харьковский дельфинарий

Более 1000 юных харьковчан из Новобаварского и Холодногорского районов смогли совершить путешествие в царство волшебных дельфинов, белого кита, веселого морского котика и смешных морских львов.



Фото: Василий Голосный

После представления дети рассказали, что получили много положительных эмоций. Некоторые малыши увидели морских млекопитающих вот так - рядом, в первый раз.

Александр, школьник:

Дельфинарий - это как цирк водный. Но в цирке нет дельфинов, поэтому тут интересней. Здесь есть белые киты, я их сфотографировал чтобы показать своему отцу. Я тут, если честно, в первый раз. Я никогда не видел ни дельфинов, ни китов.

Видеть улыбки на лицах детей - самое большое счастье для любого взрослого, уверен депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. Именно он и пригласил детей в дельфинарий.

Александр Ткаченко депутат Харьковского областного совета:

Я хочу всем нам, взрослым, пожелать, чтобы мы не только своих, но и всех детей очень сильно любили, оберегали, по настоящему к ним относились с добром и, наверное, это всё в итоге вернётся к нам, когда они вырастут. А нашим деткам я хочу пожелать, чтобы у них было самое счастливое детство, чтобы они у нас были всегда здоровенькие, окружены безграничной любовью, чтобы они никогда и ни в чём не нуждались и ни по какому поводу не грустили. И мы для этого приложим максимум усилий.

Также две семьи с Новобаварского и Холодногорского районов, воспитывающие детей с отклонениями в здоровье, получили в качестве подарка от депутата Александра Ткаченко сертификаты на прохождение бесплатного курса дельфинотерапии.