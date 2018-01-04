04.01.2018 16:25

В харьковском городском приюте для животных новогодняя акция

В Центре обращения с животными стартовала ежегодная акция "В Новый год - новый пес или новый кот". Всех желающих приглашают, чтобы выбрать себе верного друга и любимца.



Фото: Василий Голосный

Елена Лаптий, главный ветврач городского приюта для животных:

Сейчас у нас в приюте на пристройство порядка 120 собак и 130 кошек. Есть собаки метисы, а также у нас есть породистые собаки - это долматинец, ротвеллер, такса и недавно нам отдали кано-корсо. Также у нас много кошек на пристройство. Есть британцы, сфинксы, персы. И есть очень красивые метисы этих пород, которые не имеют родословной, но подарят вам свою любовь, свою ласку. И вы будете рады иметь у себя дома такого питомца.

Тамара Редько, начальник пресс-службы городского приюта для животных:

Все животные социализированы, прошли необходимую ветеринарную обработку. Они все привиты от основных вирусных заболеваний. И они ждут хозяев, они хотят стать чьим-то, они хотят обрести дом, обрести семью.

Как показывает статистика прошлых лет, за время предыдущих новогодних акций в приюте удалось найти новую семью для 120 представителей кошачьего мира и 150 собак. По условиям акции всех новых владельцев четвероногих ожидает приятный и главное уместный подарок.

Елена Лаптий, главный ветврач городского приюта для животных:

Люди, которые возьмут себя в дом питомца, у нас получат подарочный сертификат на оказание услуг в течении года. Это такие косметические услуги как стрижка когтей, чистка ушей, удаление эксодато-парональных желез, клинический анализ крови, УЗИ одного органа, стрижка колтунов и так далее. С этим сертификатом можно прийти в нашу клинику в течении года и сделать такие услуги своему питомцу бесплатно.

Продлится акция "В Новый год - новый пес или новый кот" до конца февраля. Прийти и выбрать себе четвероногого друга горожане могут ежедневно с 9 утра до 16 часов.

Телефоны для справок: 754-97-12, (067) 920-79-04.