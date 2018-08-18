18.08.2018 17:10

В Харькове прошла акция, посвященная Всемирному дню бездомных животных

Акцию, посвященную Всемирному дню бездомных животных, провели сегодня, 18 августа, в парке Победы на Салтовке.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил кинолог КП «Центр обращения с животными» Петр Полященко, в прошлом году приют организовал выставку беспородных собак, в этом году программу мероприятия расширили и хотят сделать его традиционным.



«Мы увидели, что людям это интересно. Наша цель – показать, что бездомные животные ничем не хуже домашних породистых собак и кошек. Они также любят, также поддаются воспитанию и дрессировке, что можно было увидеть на мастер-классах по трюковой дрессировке, которые здесь прошли. Мы видим, как собаки себя ведут в новой обстановке, к ним можно подойти, погладить, они абсолютно безопасные, их можно взять в семью и наслаждаться общением с животным», - рассказал кинолог.



Харьковчане могли забрать домой тех собак, которых привезли из приюта и привели волонтеры. На акции работал передвижной ветеринарный кабинет, где можно было бесплатно получить консультацию врача. Также с людьми общались кинологи, можно было зарегистрировать и застраховать своего любимца.



Во время акции прошли показательные выступления кинологов Национальной полиции, мастер-классы по трюковой дрессировке от волонтеров и профессиональных тренеров, мастер-классы по аджилити – преодолению различных препятствий, уроки рукоделия, на которых дети изготавливали собак из шариков, работали аквагрим, тематические фотозоны, прошло шоу мыльных пузырей.



Кроме того, дети и подростки рисовали животных и происходящее во время акции на асфальте и больших мольбертах. Все рисунки будут сфотографированы и их сохранят в приюте.