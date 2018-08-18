Главная Фото Живая природа В Харькове прошла акция, посвященная Всемирному дню бездомных животных
18.08.2018  17:10   

В Харькове прошла акция, посвященная Всемирному дню бездомных животных

Акцию, посвященную Всемирному дню бездомных животных, провели сегодня, 18 августа, в парке Победы на Салтовке.


Фото: Василий Голосный

Как сообщил кинолог КП «Центр обращения с животными» Петр Полященко, в прошлом году приют организовал выставку беспородных собак, в этом  году программу мероприятия расширили и хотят сделать его традиционным.

«Мы увидели, что людям это интересно. Наша цель – показать, что бездомные животные ничем не хуже домашних породистых собак и кошек. Они также любят, также поддаются воспитанию и дрессировке, что можно было увидеть на мастер-классах по трюковой дрессировке, которые здесь прошли. Мы видим, как собаки себя ведут в новой обстановке, к ним можно подойти, погладить, они абсолютно безопасные, их можно взять в семью и наслаждаться общением с животным», - рассказал кинолог.

Харьковчане могли забрать домой тех собак, которых привезли из приюта и привели волонтеры. На акции работал передвижной ветеринарный кабинет, где можно было бесплатно получить консультацию врача. Также с людьми общались кинологи, можно было зарегистрировать и застраховать своего любимца.

Во время акции прошли показательные выступления кинологов Национальной полиции, мастер-классы по трюковой дрессировке от волонтеров и профессиональных тренеров, мастер-классы по аджилити – преодолению различных препятствий, уроки рукоделия, на которых дети изготавливали собак из шариков, работали аквагрим, тематические фотозоны, прошло шоу мыльных пузырей.

 Кроме того, дети и подростки рисовали животных и происходящее во время акции на асфальте и больших мольбертах. Все рисунки будут сфотографированы и их сохранят в приюте.

Фотогалерея

Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  животные, акция, харьков, приют
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Криминал и происшествия Убийц котят в Пластическом переулке разыскивает полиция 27.04 Общество Харьковчане могут принести травмированных животных в зоопарк   03.04 Общество Харьковчане просят горсовет штрафовать владельцев собак, не убирающих за ними
 
 

Видео

Возрождение духовности. После шести лет строительных работ в Чугуеве открыли Свято-Покровский собор
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 