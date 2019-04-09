09.04.2019 15:50

В Харьковском ботаническом саду зацвели гиацинты, примула и сцилла

В Харьковском ботаническом саду очередное масштабное цветение. После крокусов и иридодиктиумов тут запестрели душистые гиацинты и не менее красивые нарциссы. А вот тюльпаны еще только начинают тянуться к лучам апрельского солнца.



Фото: Василий Голосный

«В коллекции ботанического сада насчитывается около 100 сортов гиацинтов. Видов у нас нет, это гибриды все. Цветут они в начале апреля. Околоцветник у них простой - махровый и полумахровый. Цветки разнообразной окраски. У них очень сильный запах и поэтому выращивать нужно только на участках, ни в коем случае не дома. Это опасно, может даже быть аллергия от них. Нарциссы только начинают цвести. У нас более 120 сортов, есть 3 вида. Но это только начало цветения» - сообщила Наталья Алехина, старший научный сотрудник Харьковского ботанического сада.

Радуют глаз и другие растения, добавляет Наталья Алехина. После массового цветения крокусов и иридодиктиумов расцвели мелколуковичные - хионодоксы. Растительные жители земель Малой Азии и острова Крит. Пестрят в лучах солнца своими соцветиями пушкинии, хорошо себя чувствуют не только на засушливых каменистых склонах Кавказа, но и укоренились на харьковской земле. Рядом красуются сциллы сиберика, простыми словами подснежники. Не менее красиво цветут примулы и светло-зеленые фритиллярия или рябчики. Догоняют их тюльпаны. Желтые, нежно розовые и огненно-оранжевые.

«Начинают цвести видовые - Неустроевой, Туркестанский. И сейчас зацветают группы Кауфмана, его сорта. Но это только начало, раннее цветение. Группа Кауфмана - это классификация тюльпанов, которая состоит из 15 групп. Вот одна из групп сейчас цветет. Тюльпанов - 330 сортов. 45 до 50 видов» - сообщила Наталья Алехина, старший научный сотрудник Харьковского ботанического сада.

Во всей красе это количество тюльпанов предстанет совсем скоро, отмечают в ботсаду. Цветам чтобы раскрыться нужно около 10 дней теплой и солнечной погоды. Вот тогда здесь и будет настоящий цветочный бал.