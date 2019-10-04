Акция, посвященная животным, прошла на площади Свободы (ФОТО)

Акция «Час доброты», посвященная Всемирному дню защиты животных, состоялась сегодня, 4 октября, на пл. Свободы.
Сотрудники КП «Центр обращения с животными» и волонтеры, которые привезли из городского приюта около десятка собак, рассказывали харьковчанам о возможности взять себе питомца.
«Главная цель мероприятия - еще раз привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных и напомнить, что на пр. Гагарина, 358, в муниципальном приюте, есть много кошек и собак, которые очень хотят стать домашними», - отметила директор коммунального предприятия Юлия Цыбулька.
По ее словам, в этом году удалось пристроить около 700 животных.
Напомним, что каждое воскресенье, с 10:00 до 14:00, в приюте проводится День открытых дверей, и каждый желающий может погулять с собаками и поиграть с кошками.
Справка. Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября с 1931 года
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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