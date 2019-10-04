04.10.2019 18:11

Акция, посвященная животным, прошла на площади Свободы (ФОТО)

Акция «Час доброты», посвященная Всемирному дню защиты животных, состоялась сегодня, 4 октября, на пл. Свободы.



Фото: Василий Голосный

Сотрудники КП «Центр обращения с животными» и волонтеры, которые привезли из городского приюта около десятка собак, рассказывали харьковчанам о возможности взять себе питомца.



«Главная цель мероприятия - еще раз привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных и напомнить, что на пр. Гагарина, 358, в муниципальном приюте, есть много кошек и собак, которые очень хотят стать домашними», - отметила директор коммунального предприятия Юлия Цыбулька.



По ее словам, в этом году удалось пристроить около 700 животных.



Напомним, что каждое воскресенье, с 10:00 до 14:00, в приюте проводится День открытых дверей, и каждый желающий может погулять с собаками и поиграть с кошками.



Справка. Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября с 1931 года