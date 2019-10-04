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04.10.2019  18:11   

Акция, посвященная животным, прошла на площади Свободы (ФОТО)

Акция «Час доброты», посвященная Всемирному дню защиты животных, состоялась сегодня, 4 октября, на пл. Свободы.


Фото: Василий Голосный

Сотрудники КП «Центр обращения с животными» и волонтеры, которые привезли из городского приюта около десятка собак, рассказывали харьковчанам о возможности взять себе питомца.

«Главная цель мероприятия - еще раз привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных и напомнить, что на пр. Гагарина, 358, в муниципальном приюте, есть много кошек и собак, которые очень хотят стать домашними», - отметила директор коммунального предприятия Юлия Цыбулька.

По ее словам, в этом году удалось пристроить около 700 животных.

Напомним, что каждое воскресенье, с 10:00 до 14:00, в приюте проводится День открытых дверей, и каждый желающий может погулять с собаками и поиграть с кошками.

Справка. Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября с 1931 года

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  акция, животные, харьков, час доброты, собаки, площадь свободы
 
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