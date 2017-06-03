На площади Свободы в Харькове состоялась акция «Армейский контракт»

Информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт» прошла на площади Свободы.
В рамках мероприятия представили образцы современной военной техники, рассказали о силовых подразделениях армии и военизированных формированиях. Бойцами подразделений были проведены показательные выступления по боевой и строевой подготовке.
На площади Свободы работали информационные палатки военных ВУЗов Харькова, а также выездной пункт службы занятости.
Желающие могли сфотографироваться с разними видами оружия, поуправлять роботом, пообщаться с военнослужащими и поесть полевой каши.
Главная изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Ожидайте сюрприз, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
В течение удлиненных выходных начавшееся прохладой лето исправится и возьмет курс на жару.
В первую субботу июня отмечается «плавающий» праздник – Международный день очистки водоемов.
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