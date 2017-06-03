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03.06.2017  21:01   Василий Голосный

На площади Свободы в Харькове состоялась акция «Армейский контракт»

Информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт» прошла на площади Свободы.


Фото: Василий Голосный

В рамках мероприятия представили образцы современной военной техники, рассказали о силовых подразделениях армии и военизированных формированиях. Бойцами подразделений были проведены показательные выступления по боевой и строевой подготовке.

На площади Свободы работали информационные палатки военных ВУЗов Харькова, а также выездной пункт службы занятости.

Желающие могли сфотографироваться с разними видами оружия, поуправлять роботом, пообщаться с военнослужащими и поесть полевой каши.

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Тэги:  армейский контракт, площадь свободы, харьков, акция
 
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