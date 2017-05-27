27.05.2017 23:20

Фестиваль уличных культур проходит в Харькове

Фестиваль уличных культур проходит сегодня, 27 мая, на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко.



Фото: Василий Голосный

В нем принимают участие около 1,5 тысячи молодых людей со всей Украины, которые представляют такие направления, как брейк-данс, воркаут, стритбол, роллер-блейдинг, паркур, BMX, скейт-бординг, граффити и др. Также в рамках фестиваля проходит турнир Украинской стритбольной лиги. Для гостей работают площадки барбер-культуры, уличной еды, зоны отдыха, тематические арт-объекты и фотозоны.



Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, этот фестиваль открывает череду мероприятий, посвященных уличным культурам. Так, летом и осенью во всех районах Харькова пройдут мастер-классы по разным направлениям, а также соревнования и фестивали, посвященные каждому из направлений отдельно.



По его словам, в городе продолжает работать программа поддержки уличных культур. В планах городской власти - создать большой урбан-центр с открытыми и закрытыми площадками, где можно было бы заниматься в любое время года.



«Мы собрали вместе ребят, которые рисовали граффити на стенах, ездили на скейтах возле оперного театра, катались где-то на велосипедах или играли на улице в баскетбол, и создали общую философию и направление работы. Мы помогли им начать развиваться. И вот они получили грант, провели форум, сняли документальный фильм «С улицы - к успеху», который неделю шел в кинотеатрах по всей Украине. Думаю, это только первые шаги, которые в итоге приведут к хорошему результату, привлекут к здоровому образу жизни много молодежи», - отметил Алексей Чубаров.