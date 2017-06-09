09.06.2017 21:51

Дни литовской культуры в парке Горького открыла глава Республики Литва

С 9 по 11 июня в парке Горького в Харькове проходят дни литовской культуры. На главной площади раскинулись палатки с презентациями культурных, гастрономических, производственных традиций. Открыла фестиваль литовской культуры президент Литвы Даля Грибаускайте. Она выразила надежду на долгие дружеские международные отношения и пообещала тесное сотрудничество.



Фото: Василий Голосный

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:



Мы будем помогать и гуманитарно, и финансово, и военно, и амуницией и другими вещами. Все, что мы можем. Все, что Литва по своим возможностям может, она даст Украине.



Важность сотрудничества не только финансового, но и культурного, образовательного, подчеркнула губернатор Харьковщины, Юлия Светличная. Именно она приветствовала Президента Литвы в харьковском парке.



Юлия Светличная, глава Харковской облгосадминистрации:



Геополитическая обстановка в целом и сейчас дает нам надежду на то, что мы будем полноправными членами Европейского союза. Это утвердил уже Совет Европы, и сегодня мы имеем одного из самых активных представителей геополитической арены, это Президент Литвы, который выбрал именно Харьков на востоке не только всей нашей Украины, но и на востоке Европы для того, чтобы отпраздновать день дипломатического сотрудничества, которому 25 лет. Для нас это чрезвычайно важно, мы ценим наше международное сотрудничество, ценим то внимание, которое нам уделяют международные партнеры. Мы доказали, что мы - Европа.