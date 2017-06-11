11.06.2017 20:34 Василий Голосный

Парад-маскарад по реке Харьков в рамках фестиваля WaterFest-2017

В Харькове, в Журавлевском гидропарке, прошел Международный фестиваль водного спорта и туризма WaterFest-2017.



Фото: Василий Голосный

В рамках мероприятия проходили соревнования на туристических байдарках и каяках, любительские соревнования на яхтах, соревнования на сапах (доски для рыбалки); соревнования на драгон-ботах, парад байдарок.



В завершение фестиваля состоялся парад-маскарад по реке Харьков - от Журавлевского гидропарка до сквера «Стрелка».