Парад-маскарад по реке Харьков в рамках фестиваля WaterFest-2017

В Харькове, в Журавлевском гидропарке, прошел Международный фестиваль водного спорта и туризма WaterFest-2017.
В рамках мероприятия проходили соревнования на туристических байдарках и каяках, любительские соревнования на яхтах, соревнования на сапах (доски для рыбалки); соревнования на драгон-ботах, парад байдарок.
В завершение фестиваля состоялся парад-маскарад по реке Харьков - от Журавлевского гидропарка до сквера «Стрелка».
Этот день прекрасно подходит, чтобы строить планы на будущее и вкладывать деньги: продуманные финансовые операции обещают пройти удачно.
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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