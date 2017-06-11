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11.06.2017  20:34   Василий Голосный

Парад-маскарад по реке Харьков в рамках фестиваля WaterFest-2017

В Харькове, в Журавлевском гидропарке, прошел Международный фестиваль водного спорта и туризма WaterFest-2017.


Фото: Василий Голосный

В рамках мероприятия проходили соревнования на туристических байдарках и каяках, любительские соревнования на яхтах, соревнования на сапах (доски для рыбалки); соревнования на драгон-ботах, парад байдарок.
 
В завершение фестиваля состоялся парад-маскарад по реке Харьков - от Журавлевского гидропарка до сквера «Стрелка».

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Тэги:  фестиваль, байдарки, харьков, waterfest
 
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