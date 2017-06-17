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17.06.2017  18:29   

День здоровья в парке Горького

17 июня харьковские вузы провели в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького День здоровья.


Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие студенты из Харьковского национального медицинского университета, Харьковской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины, Национального фармацевтического университета, Харьковской государственной академии физической культуры, Харьковского государственного университета питания и торговли, Харьковского национального университета искусств им. Котляревского и Луганского национального аграрного университета в Харькове.  

По словам организаторов, мероприятие в таком формате проводится впервые, но в дальнейшем День здоровья будет проводится регулярно и с еще большим каличеством задействованных вузов Харьковской области.

Гости Дня здоровья смогли поучаствовать в викторинах и конкурсах, а также пройти медобследование: сделать кардиограмму, пройти экспресс-тест на сахар, показаться офтальмологу, лору и т.д.

Также гости Дня здоровья смогли узнать о новинках пищевой промышленности, позаниматься арт-терапией, лечебной физкультурой и танцами.

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Тэги:  парк горького, день здоровья, харьков
 
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