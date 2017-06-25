25.06.2017 01:49

День музыки в Харькове

24 июня в Харькове состоялся фестиваль «День музыки».



Фото: Василий Голосный

Международный «День музыки» — всемирно известный праздник, который одновременно проходит в 450 городах 116 стран мира. Харьков присоединился к фестивалю с 2014 года.



В этом году музыканты выступали на трех десятках площадок по всему городу: возле выхода из станций метро «Университет», «Пушкинская», «Исторический музей», «23 Августа», в Покровском сквере, в сквере Стрелка, за Госпромом, в городских кафе, торговых центрах, клубах и музеях.