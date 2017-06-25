День музыки в Харькове

24 июня в Харькове состоялся фестиваль «День музыки».
Международный «День музыки» — всемирно известный праздник, который одновременно проходит в 450 городах 116 стран мира. Харьков присоединился к фестивалю с 2014 года.
В этом году музыканты выступали на трех десятках площадок по всему городу: возле выхода из станций метро «Университет», «Пушкинская», «Исторический музей», «23 Августа», в Покровском сквере, в сквере Стрелка, за Госпромом, в городских кафе, торговых центрах, клубах и музеях.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
В выходные погода будет меняться по несколько раз на день: ожидаются и солнце, и дожди, и град со шквальным ветром.
В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти.
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