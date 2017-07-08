08.07.2017 03:05

Праздничные гуляния на Ивана Купала в Саржином Яру в Харькове

Празднование Ивана Купала проходит в Саржином яру с 7 по 9 июля.



Фото: Василий Голосный

7 июля состоялись выступления харьковских исполнителей, модные показы этнических и современных летних коллекций, развлекательно-познавательная программа для детей, файер-шоу.



В Саржином яру работает ярмарка традиционных украинских ремесел и одежды, где можно приобрести вышиванки и сувениры.



Кроме того, здесь установлены цветочные фото-зоны и стог сена для детских развлечений, работает фуд-зона и тир, где можно пострелять из лука.



Организатор праздника - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.