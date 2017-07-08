Праздничные гуляния на Ивана Купала в Саржином Яру в Харькове

Празднование Ивана Купала проходит в Саржином яру с 7 по 9 июля.
7 июля состоялись выступления харьковских исполнителей, модные показы этнических и современных летних коллекций, развлекательно-познавательная программа для детей, файер-шоу.
В Саржином яру работает ярмарка традиционных украинских ремесел и одежды, где можно приобрести вышиванки и сувениры.
Кроме того, здесь установлены цветочные фото-зоны и стог сена для детских развлечений, работает фуд-зона и тир, где можно пострелять из лука.
Организатор праздника - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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