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08.07.2017  03:05   

Праздничные гуляния на Ивана Купала в Саржином Яру в Харькове

Празднование Ивана Купала проходит в Саржином яру с 7 по 9 июля.


Фото: Василий Голосный

7 июля состоялись выступления харьковских исполнителей, модные показы этнических и современных летних коллекций, развлекательно-познавательная программа для детей, файер-шоу.

В Саржином яру работает ярмарка традиционных украинских ремесел и одежды, где можно приобрести вышиванки и сувениры.

Кроме того, здесь установлены цветочные фото-зоны и стог сена для детских развлечений, работает фуд-зона и тир, где можно пострелять из лука.

Организатор праздника - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

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Тэги:  ивана купала, харьков, саржин яр
 
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