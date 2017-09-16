Как прошли «Научные пикники» в Харькове

Фестиваль «Научные пикники», который проводится в Харькове уже седьмой раз, состоялся сегодня, 16 сентября на центральной аллее сада Шевченко.
Около шестидесяти учебных заведений, институтов, конструкторских бюро, предприятий, учреждений культуры и образования приняло участие в фестивале науки, образования и научно-популярной культуры «Научные пикники».
Более пятисот участников представили гостям мероприятия такие отрасли знаний, как химия, физика, криминалистика, история, робототехника, астрономия, информатика, медицина, математика, фармация, логика, военное дело и прочие.
Организаторами мероприятия выступили Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и Харьковское городское общественное объединение «Центр развития громад».
Начинать заниматься чем-либо сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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