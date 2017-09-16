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16.09.2017  21:55   

Как прошли «Научные пикники» в Харькове

Фестиваль «Научные пикники», который проводится в Харькове уже седьмой раз, состоялся сегодня, 16 сентября на центральной аллее сада Шевченко.


Фото: Василий Голосный

Около шестидесяти учебных заведений, институтов, конструкторских бюро, предприятий, учреждений культуры и образования приняло участие в фестивале науки, образования и научно-популярной культуры «Научные пикники».

Более пятисот участников представили гостям мероприятия такие отрасли знаний, как химия, физика, криминалистика, история, робототехника, астрономия, информатика, медицина, математика, фармация, логика, военное дело и прочие.

Организаторами мероприятия выступили Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и Харьковское городское общественное объединение «Центр развития громад».

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Тэги:  научные пикники, харьков
 
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