16.09.2017 21:55

Как прошли «Научные пикники» в Харькове

Фестиваль «Научные пикники», который проводится в Харькове уже седьмой раз, состоялся сегодня, 16 сентября на центральной аллее сада Шевченко.



Фото: Василий Голосный

Около шестидесяти учебных заведений, институтов, конструкторских бюро, предприятий, учреждений культуры и образования приняло участие в фестивале науки, образования и научно-популярной культуры «Научные пикники».



Более пятисот участников представили гостям мероприятия такие отрасли знаний, как химия, физика, криминалистика, история, робототехника, астрономия, информатика, медицина, математика, фармация, логика, военное дело и прочие.



Организаторами мероприятия выступили Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и Харьковское городское общественное объединение «Центр развития громад».