В Харькове проходит «Осенний велодень»

Традиционный велопробег, который проводится в рамках Европейской недели мобильности, стартовал возле памятника Велосипедисту на Белгородском шоссе в 11:00 и финишировал на ул. Квитки-Основьяненко.
На улице Квитки-Основьяненко, с 10:00 до 21:00 проходит культурно-спортивный праздник, в программе которого представлены конкурсы, развлечения, а также проводится тематическая выставка-ярмарка.
Начинать заниматься чем-либо сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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