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17.09.2017  15:40   

В Харькове проходит «Осенний велодень»

Традиционный велопробег, который проводится в рамках Европейской недели мобильности, стартовал возле памятника Велосипедисту на Белгородском шоссе в 11:00 и финишировал на ул. Квитки-Основьяненко.


Фото: Василий Голосный

На улице Квитки-Основьяненко, с 10:00 до 21:00 проходит культурно-спортивный праздник, в программе которого представлены конкурсы, развлечения, а также проводится тематическая  выставка-ярмарка.

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Тэги:  велодень, осень, харьков
 
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