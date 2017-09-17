17.09.2017 15:40

В Харькове проходит «Осенний велодень»

Традиционный велопробег, который проводится в рамках Европейской недели мобильности, стартовал возле памятника Велосипедисту на Белгородском шоссе в 11:00 и финишировал на ул. Квитки-Основьяненко.



Фото: Василий Голосный

На улице Квитки-Основьяненко, с 10:00 до 21:00 проходит культурно-спортивный праздник, в программе которого представлены конкурсы, развлечения, а также проводится тематическая выставка-ярмарка.