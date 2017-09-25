25.09.2017 08:25

Фестиваль игрушек в парке Горького

«Фестиваль игрушек 2017» состоялся в городе Харькове в воскресенье, 24 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



Фото: Василий Голосный

Гости парка смогли поучаствовать в увлекательных мастер-классах по изготовлению игрушек, в гонках на самокатах, в гонках радиоуправляемых машинок и корабликов, а также в большом кукольном шествии с участием ростовых кукол и цирковых артистов и детской развлекательной шоу-программе.



Также все желающие маленькие гости фестиваля смогли принять участие в ярмарке игрушек. Для этого необходимо было выбрать дома игрушки, которыми они уже не играют, приехать с ними в парк Горького, и за специально отведенными столами обменять, продать или подарить свои игрушки.