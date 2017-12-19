В Харькове - фестиваль традиционного искусства «Покуть»

19.12.2017 18:25

В этом году фестиваль традиционного искусства «Покуть» проходит уже в десятый, юбилейный, раз. Мероприятие посвящено календарным праздникам украинского народа.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Блестящая, просто потрясающая традиция. Это и демонстрация обычаев, обрядов, и красивый язык. Здесь будет сегодня и музыкальное народное творчество в исполнении не только наших детей, но и взрослых, родителей.

В фестивале приняли участие около сорока творческих коллективов. Традиционно дети, их родители и учителя готовят праздничные блюда, рассказывают об обычаях и обрядах Слобожанщины.

Мария Ушакова, ученица школе №108:

У нас здесь различные изделия, изделия из экокожи, пряничные изделия. Очень красивый Покровский собор. Также у нас есть изделия из простого теста в виде каравая.

Василий Ланевич ученик Харьковской специализированной школы №18:

Мы сюда приехали со школой, участвуем в фестивале, используем стиль колыбас. Калыбас стиль – это гарбузовий посуд, то есть гарбуз вычищается и туда заливается суп, каша, любое. Очень вкусно.

В этом году фестиваль пришелся на день Святого Николая. Это праздник, когда дети и их родители получают подарки от Николая-Чудотворца.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Прекрасно, что проводится фестиваль в такой праздник, в день Святого Николая. Хочу поздравить всех харьковчан от имени городского головы Геннадия Кернеса, от себя лично. Хочу пожелать всем, чтобы на нашем жизненном пути встречалось как можно больше добрых людей. Это день, когда мы можем забыть о всех неудачах и неприятностях, вспомнить одну простую вещь: чудеса всегда случаются и везде случаются. Всех хочу поздравить с этим прекрасным, по-настоящему волшебным, праздником. Всем счастья мира и добра.