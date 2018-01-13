В Харькове начался Вертеп-Фест - 2018

Творческие коллективы со всей Украины собрались на площади Конституции и прошли праздничным шествием по улице Сумской до площади Свободы, где состоялся большой концерт-открытие фестиваля.
В рамках фестиваля творческие коллективы побывают в военном госпитале с акцией «Вертеп - помощь украинским защитникам», а также поздравят с праздниками воспитанников областного детского дома №1.
Главное мероприятие второго дня фестиваля, праздник зимнего календаря «Святовид», пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Перед концертом, в 14.00 участники Вертеп-Феста вместе с харьковчанами и гостями города присоединятся к всеукраинской акции - споют колядку «Нова радість стала».
Также 14 января в рамках фестиваля на базе Областного организационно-методического центра культуры и искусства будут проходить мастер-классы от творческих коллективов, которые расскажут всем желающим о рождественских и новогодних традициях разных регионов, покажут, как сделать костюмы для вертепов и приготовить традиционные украинские блюда.
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