В парке Горького встретили восточный Новый год

В пятницу, 16 февраля, в харьковском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялась встреча года Желтой Собаки.
Во время празднования гости парка могли принять участие в мастер-классах по каллиграфии, плетению и вырезанию традиционных украшений, поучаствовать в чайной церемонии, поиграть в японскую игру Го и китайский Маджонг.
Также они могли увидеть концертную программу с традиционными и современными азиатскими песнями, танцами.
Впервые в парке Горького состоялся Танец китайских львов. Этот знаменитый танец – неотъемлемый атрибут встречи Нового года. Это акробатическое представление, в котором два танцора управляют куклой, изображающей мифического льва.
А в 19.00 под треск хлопушек и бой барабанов на Центральную площадь вылетел 14-метровый китайский Дракон. Танец этого мифического существа – еще одна яркая традиция новогоднего празднества. Все желающие могли сфотографироваться со львами и драконом, потанцевать на дискотеке под азиатскую музыку.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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