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16.02.2018  23:35   

В парке Горького встретили восточный Новый год

В пятницу, 16 февраля, в харьковском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялась встреча года Желтой Собаки.


Фото: Василий Голосный

Во время празднования гости парка могли принять участие в мастер-классах по каллиграфии, плетению и вырезанию традиционных украшений, поучаствовать в чайной церемонии, поиграть в японскую игру Го и китайский Маджонг.

Также они могли увидеть концертную программу с традиционными и современными азиатскими песнями, танцами.

Впервые в парке Горького состоялся Танец китайских львов. Этот знаменитый танец – неотъемлемый атрибут встречи Нового года. Это акробатическое представление, в котором два танцора управляют куклой, изображающей мифического льва.

А в 19.00 под треск хлопушек и бой барабанов на Центральную площадь вылетел 14-метровый китайский Дракон. Танец этого мифического существа – еще одна яркая традиция новогоднего празднества. Все желающие могли сфотографироваться со львами и драконом, потанцевать на дискотеке под азиатскую музыку.

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Тэги:  парк горького, восточный новый год, харьков, танец дракона, танец китайских львов
 
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