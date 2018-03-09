8 Марта в парке Горького

8 марта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялись развлекательная программа для детей «Зима, прощай!», конкурсно-развлекательная программа «Все для тебя», концерт группы Airsownd и тематические весенние мастер-классы.
Подробнее о программе на выходные 8-11 марта в парке Горького.
Изолируйтесь раздражающих вас людей: попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: