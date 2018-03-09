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09.03.2018  00:10   

8 Марта в парке Горького

8 марта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялись развлекательная программа для детей «Зима, прощай!», конкурсно-развлекательная программа «Все для тебя», концерт группы Airsownd и тематические весенние мастер-классы.


Фото: Василий Голосный

Подробнее о программе на выходные 8-11 марта в парке Горького.

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Тэги:  парк горького, харьков, 8 марта
 
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