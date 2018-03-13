13.03.2018 23:15

В Харькове юные музыканты выступили на одной сцене с профессиональным оркестром

Музыкальный проект «Народные узоры», посвященный памяти Тараса Шевченко, проводится в Харькове среди учащихся детских музыкальных школ.



Фото: Василий Голосный

Новый творческий проект проходит в Харькове уже второй год. Он приурочен к годовщине со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко и предусматривает серию совместных концертов учащихся детских музыкальных школ, школ эстетического воспитания и оркестра Большого академического Слобожанского ансамбля песни и танца.

Концерты проходят в течение учебного года, в них принимают участие дети, которые занимаются в классах народных инструментов. Такая практика дает детям возможность выступить с профессиональным оркестром на концертных площадках Харькова и области, получить новые знания и опыт выступлений.



Музыкальный проект «Народные узоры» впервые состоялся в прошлом году. Его инициаторами выступили педагоги Харьковской детской музыкальной школы №5 им. Римского-Корсакова и Детской школы искусств №6. В этом году к мероприятию присоединились еще три образовательных учреждения Харькова - музыкальная школа №13 им. Н. Коляды, музыкальная школа №12 им. К. Шульженко, школа искусств №5 им. И. Дунаевского, а также школа искусств №6 им. Г. Жуковского из Киева. Всего в этом году «Народные узоры» собрали около 150 юных музыкантов в возрасте от 7 до 16 лет.



Сегодня, 13 марта, в Театрально-концертном центре прошел итоговый концерт фестиваля. В исполнении юных музыкантов в сопровождении профессионального оркестра прозвучали произведения известных композиторов и обработки народных песен для различных инструментов. На концерте выступили ансамбли домристов, народных инструментов, бандуристов, балалаечников, гитаристов, баянистов, скрипачей, эстрадный, фольклорный ансамбли и оркестр народных инструментов.



Как рассказал главный дирижер оркестра Большого академического Слобожанского ансамбля песни и танца Андрей Стрелец, среди произведений, которые исполняют дети, есть достаточно сложные. К главному концерту музыканты ансамбля готовились около трех месяцев, а дети в своих школах - еще дольше.



«Прежде всего, нужно было подготовить музыкальный материал, сделать аранжировку для оркестровой группы. Есть сложные произведения. Очень маленький музыкант исполняет на скрипке «Непрерывное движение» - это сложное произведение, девочка играет на цимбалах «Карпатські полонини», есть много джазовых обработок, обработки народной музыки. В прошлом году мы реализовали первый проект «Народные узоры» и впервые выпустили на большую сцену таких маленьких, но талантливых музыкантов. Было очень много положительных отзывов, проект вызвал интерес и в этом году стал более масштабным. Он подтверждает тезис, что Харьков - это культурная столица Украины, что у нас действительно множество талантливых детей. И «Народные узоры» - это определенный шаг к развитию национальной музыкальной культуры», - подчеркнул Андрей Стрелец.

Проект реализуется при поддержке Харьковского городского совета. В следующем году его обещают продолжить и привлечь к нему еще больше юных музыкантов.