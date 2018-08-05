05.08.2018 10:46

Праздник красок в парке Горького

Фестиваль красок «Яркий» состоялся 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



Фото: Василий Голосный

Холи – это традиционное индийское торжество, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.



Гостей парка ждали выступления артистов, ди-джеев и конкурсы с призами. На центральной аллее парка все желающие смогли сделать рисунок хной, нанести аквагрим, био-тату, сделать тематическую игрушку.



На Центральной площади парка проводилось обсыпание красками «Фейерверк красок».



Также в программе праздника - выступление школы танца «Яджешвари», групп «ONSTAGE», «Full Moon» и «Mell Rose». Закончился фестиваль дискотекой.