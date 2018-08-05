Праздник красок в парке Горького

Фестиваль красок «Яркий» состоялся 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Холи – это традиционное индийское торжество, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.
Гостей парка ждали выступления артистов, ди-джеев и конкурсы с призами. На центральной аллее парка все желающие смогли сделать рисунок хной, нанести аквагрим, био-тату, сделать тематическую игрушку.
На Центральной площади парка проводилось обсыпание красками «Фейерверк красок».
Также в программе праздника - выступление школы танца «Яджешвари», групп «ONSTAGE», «Full Moon» и «Mell Rose». Закончился фестиваль дискотекой.
Сегодня будут преобладать не личные, а общественные интересы. Звезды предупреждают, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Выходные будут жаркими. В воскресенье днем может пройти небольшой дождь.
325 лет назад появился напиток, который «наши люди» узнают с первой шипящей, а поэты топят в нем ананасы.
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