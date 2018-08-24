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24.08.2018  02:39   

День города в сквере «Стрелка»

23 августа на плавучей сцене на реке Харьков состоялся концерт при участии творческих коллективов города.


Фото: Василий Голосный

Также зрители могли увидеть зрелищное лазерное шоу, 3D-анимацию и фейерверк.

В сквере разместился фуд-корт и различные тематические площадки. На набережной проходит выставка-продажа сувениров и промышленных товаров.
 

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Тэги:  день города, стрелка, харьков
 
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