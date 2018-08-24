День города в сквере «Стрелка»

23 августа на плавучей сцене на реке Харьков состоялся концерт при участии творческих коллективов города.
Также зрители могли увидеть зрелищное лазерное шоу, 3D-анимацию и фейерверк.
В сквере разместился фуд-корт и различные тематические площадки. На набережной проходит выставка-продажа сувениров и промышленных товаров.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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