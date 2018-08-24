День города в сквере «Стрелка»

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 августа День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 августа Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.