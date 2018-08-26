Как прошел День рождения парка Горького

25 августа харьковский центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького отпраздновал свое шестилетие.
По случаю Дня рождения парка на Главной сцене состоялся грандиозный концерт.
В 18.45 по Центральной аллее прошел праздничный парад с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов.
На Главной сцене поздравили лучших сотрудников парка. Также состоялась торжественная церемония награждения памятными знаками.
Продолжила праздничный вечер группа «Rumberos».
Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины.
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