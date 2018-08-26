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26.08.2018  01:42   

Как прошел День рождения парка Горького

25 августа харьковский центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького отпраздновал свое шестилетие.


Фото: Василий Голосный

По случаю Дня рождения парка на Главной сцене состоялся грандиозный концерт.

В 18.45 по Центральной аллее прошел праздничный парад с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов.

На Главной сцене поздравили лучших сотрудников парка. Также состоялась торжественная церемония награждения памятными знаками.

Продолжила праздничный вечер группа «Rumberos».

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Тэги:  парк горького, харьков, день рождения
 
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