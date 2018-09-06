В Харькове открылся детский телефестиваль «Дитятко»

Открытие Х Международного детского телефестиваля «Дитятко» прошло 5 сентября во Дворце студентов Юракадемии.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: