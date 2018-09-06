06.09.2018 14:11

В Харькове открылся детский телефестиваль «Дитятко»

Открытие Х Международного детского телефестиваля «Дитятко» прошло 5 сентября во Дворце студентов Юракадемии.



Фото: Василий Голосный

В этом году фестиваль в Харькове установил рекорд: для участия в нем поступило почти 1300 работ из 91 страны мира.

Программа юбилейного Международного детского телефестиваля «Дитятко» рассчитана на 4 дня. Она включает мастер-классы, лекции, просмотр творческих задач и тому подобное.

Победителей фестиваля наградят 8 сентября во время церемонии его закрытия, которая состоится в 14:00 в Харьковском академическом драматическом театре им. А.С. Пушкина (ул. Чернышевская, 11).