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12.09.2018  23:20   

В Харькове прошла открытая репетиция молодежного оркестра «Слобожанский»

12 сентября на площади Архитекторов состоялась открытая репетиция Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».


Фото: Василий Голосный

Накануне открытия нового концертного сезона МАСО «Слобожанский» в полном составе, под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Яковенко, вышел на площадь Архитекторов (станция метро «Архитектора Бекетова») для того, чтобы провести репетицию под открытым небом.

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Тэги:  слобожанский, репетиция, харьков, оркестр
 
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