В Харькове прошла открытая репетиция молодежного оркестра «Слобожанский»

12 сентября на площади Архитекторов состоялась открытая репетиция Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».
Накануне открытия нового концертного сезона МАСО «Слобожанский» в полном составе, под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Яковенко, вышел на площадь Архитекторов (станция метро «Архитектора Бекетова») для того, чтобы провести репетицию под открытым небом.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
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