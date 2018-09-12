12.09.2018 23:20

В Харькове прошла открытая репетиция молодежного оркестра «Слобожанский»

12 сентября на площади Архитекторов состоялась открытая репетиция Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».



Фото: Василий Голосный

Накануне открытия нового концертного сезона МАСО «Слобожанский» в полном составе, под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Яковенко, вышел на площадь Архитекторов (станция метро «Архитектора Бекетова») для того, чтобы провести репетицию под открытым небом.