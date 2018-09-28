28.09.2018 18:05

Возле «Держпрома» состоялась большая музыкальная акция

28 сентября на площадке возле станции метро «Держпром» состоялся концерт классической музыки.



Фото: Василий Голосный

Студенческий симфонический оркестр Харьковского национального университета имени И. П. Котляревского и МАСО «Слобожанский» исполнили мировые классические хиты.

Концерт прошел в рамках акции «Искусство объединяет молодежь», которая проводится по инициативе Харьковского университетского консорциума и Совета ректоров высших учебных заведений Харьковщины и в этом году проходит в четвертый раз.