Возле «Держпрома» состоялась большая музыкальная акция

28 сентября на площадке возле станции метро «Держпром» состоялся концерт классической музыки.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
влажн.:
давл.:
ветер: