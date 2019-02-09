09.02.2019 20:45

В Харькове показали «Симфонию льда»

9 февраля в Харькове прошел уникальный культурно-спортивный проект «Ice Symphony – Симфония льда».



Фото: Василий Голосный

Выступления профессиональных фигуристов сопровождались живой музыкой в исполнении МАСО «Слобожанский», который играл прямо на льду, и красочными световыми инсталляциями.

Этот проект проходит в Ледовом комплексе «Салтовский лед» уже третий год подряд.

Как утверждает автор идеи проекта, заместитель директора МАСО «Слобожанский» Александр Дворниченко, ему нет аналогов в Украине.

«Не могу назвать этот проект модным словом «шоу». Ведь фигурное катание, как и живая классическая музыка, - это искусство, прекрасное и изящное. И не случайно, что выступления фигуристов проходят именно под классическую музыку. – рассказывает Александр. – Но совместить эти два вида искусства под одной крышей – задача непростая. Если для фигуристов лед – привычная «стихия», то для симфонического оркестра совсем наоборот. Все-таки музыкантам привычно выступать в концертном зале, да и музыкальные инструменты хорошо звучат только в теплом помещении. Начиная два года назад этот проект, мы понимали, что рискуем, но нам удалось справиться с техническими трудностями и теперь мы стремимся, чтобы каждый следующий концерт был лучше предыдущего».