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09.02.2019  20:45   

В Харькове показали «Симфонию льда»

9 февраля в Харькове прошел уникальный культурно-спортивный проект «Ice Symphony – Симфония льда».


Фото: Василий Голосный
Выступления профессиональных фигуристов сопровождались живой музыкой в исполнении МАСО «Слобожанский», который играл прямо на льду, и красочными световыми инсталляциями.
 
Этот проект проходит в Ледовом комплексе «Салтовский лед» уже третий год подряд.   
 
Как утверждает автор идеи проекта, заместитель директора МАСО «Слобожанский» Александр Дворниченко, ему нет аналогов в Украине.
 
«Не могу назвать этот проект модным словом «шоу». Ведь фигурное катание, как и живая классическая музыка, - это искусство, прекрасное и изящное. И не случайно, что выступления фигуристов проходят именно под классическую музыку. – рассказывает Александр. – Но совместить эти два вида искусства под одной крышей – задача непростая. Если для фигуристов лед – привычная «стихия», то для симфонического оркестра совсем наоборот. Все-таки музыкантам привычно выступать в концертном зале, да и музыкальные инструменты хорошо звучат только в теплом помещении.  Начиная два года назад этот проект, мы понимали, что рискуем, но нам  удалось справиться с техническими трудностями и теперь мы стремимся, чтобы каждый следующий концерт был лучше предыдущего». 

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Тэги:  ice symphony, симфония льда, харьков, фигурное катание, оркестр, слобожанский
 
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