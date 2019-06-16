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16.06.2019  12:45   

V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс» (ФОТО)

15 июня в Харькове состоялся V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс».


Фото: Василий Голосный

Как сообщил  директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это единственный в стране конкурс по бальным танцам, который проходит под открытым небом и с большим количеством участников.

Лучшие танцоры Украины боролись за звание лучшей пары по бальным танцам. Соревнования проводились в 10 категориях, по шесть пар в каждой.

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Тэги:  харьковский вальс, фестиваль, харьков, бальные танцы
 
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