V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс» (ФОТО)

15 июня в Харькове состоялся V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс».
Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это единственный в стране конкурс по бальным танцам, который проходит под открытым небом и с большим количеством участников.
Лучшие танцоры Украины боролись за звание лучшей пары по бальным танцам. Соревнования проводились в 10 категориях, по шесть пар в каждой.
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В Харькове и области завтра, 16 июня, синоптики обещают дождь с грозой
По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом
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