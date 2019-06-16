16.06.2019 12:45

V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс» (ФОТО)

15 июня в Харькове состоялся V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс».



Фото: Василий Голосный

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это единственный в стране конкурс по бальным танцам, который проходит под открытым небом и с большим количеством участников.



Лучшие танцоры Украины боролись за звание лучшей пары по бальным танцам. Соревнования проводились в 10 категориях, по шесть пар в каждой.