День Музыки в Харькове (ФОТО)

Более 60 площадок в разных районах города, на которых проходили разноформатные концерты артистов из всей Украины, перформансы, танцевальные мастер-классы, лекции и кинопоказы.
Как сообщили организаторы, "День Музыки" проходит в Харькове шестой год подряд и расширил географию участников — в этом году вместе с харьковчанами выступали на фестивальных локациях их коллеги из Львова, Днепра, Одессы, Киева, Краматорска, Северодонецка, Краснокутска и других городов.
Первый «Праздник Музыки» был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. За более чем тридцатилетнюю историю фестиваль вышел за национальные границы и стал мировым событием в области музыки. В настоящее время более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год в конце июня проводят живые выступления в рамках «Fête de la Musique».
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
влажн.:
давл.:
ветер: