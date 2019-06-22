Главная Фото Концерты, фестивали День Музыки в Харькове (ФОТО)
22.06.2019  10:24   

День Музыки в Харькове (ФОТО)

Более 60 площадок в разных районах города, на которых проходили разноформатные концерты артистов из всей Украины, перформансы, танцевальные мастер-классы, лекции и кинопоказы.


Фото: Василий Голосный

Как сообщили организаторы, "День Музыки" проходит в Харькове шестой год подряд и расширил географию участников — в этом году вместе с харьковчанами выступали на фестивальных локациях их коллеги из Львова, Днепра, Одессы, Киева, Краматорска, Северодонецка, Краснокутска и других городов.

Первый «Праздник Музыки» был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. За более чем тридцатилетнюю историю фестиваль вышел за национальные границы и стал мировым событием в области музыки. В настоящее время более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год в конце июня проводят живые выступления в рамках «Fête de la Musique».

Фотогалерея

Тэги:  день музыки, харьков, the world music day, fete de la musique
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.06 Культура и Туризм День музыки: Первая столица объединит артистов со всей страны 13.06 Культура и Туризм День музыки: в Харьков съедутся музыканты со всей Украины 01.10 Культура и Туризм Необычный концерт состоится в рамках празднования Международного дня музыки
 
 

Видео

Конституционный суд признал законным решение президента о роспуске Верховной Рады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 