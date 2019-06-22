22.06.2019 10:24

День Музыки в Харькове (ФОТО)

Более 60 площадок в разных районах города, на которых проходили разноформатные концерты артистов из всей Украины, перформансы, танцевальные мастер-классы, лекции и кинопоказы.



Фото: Василий Голосный

Как сообщили организаторы, "День Музыки" проходит в Харькове шестой год подряд и расширил географию участников — в этом году вместе с харьковчанами выступали на фестивальных локациях их коллеги из Львова, Днепра, Одессы, Киева, Краматорска, Северодонецка, Краснокутска и других городов.



Первый «Праздник Музыки» был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. За более чем тридцатилетнюю историю фестиваль вышел за национальные границы и стал мировым событием в области музыки. В настоящее время более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год в конце июня проводят живые выступления в рамках «Fête de la Musique».