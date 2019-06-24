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24.06.2019  10:36   

Всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» в Харькове (ФОТО)

23 июня на площадке перед ХНАТОБом состоялся всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19».


Фото: Василий Голосный

В фестивале приняли участие спортсмены со всей Украины.
 
Фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture!». Воркаут - это уличная гимнастика, которая включает выполнение упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости.

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Тэги:  street culture, воркаут, харьков, хнатоб, уличные культуры
 
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