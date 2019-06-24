24.06.2019 10:36

Всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» в Харькове (ФОТО)

23 июня на площадке перед ХНАТОБом состоялся всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19».



Фото: Василий Голосный

В фестивале приняли участие спортсмены со всей Украины.



Фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture!». Воркаут - это уличная гимнастика, которая включает выполнение упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости.