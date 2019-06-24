Всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» в Харькове (ФОТО)

23 июня на площадке перед ХНАТОБом состоялся всеукраинский фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19».
В фестивале приняли участие спортсмены со всей Украины.
Фестиваль «Ukrainian Workout Battles 2k19» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture!». Воркаут - это уличная гимнастика, которая включает выполнение упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения а Украина чествует гос служащих.
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