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20.10.2019  20:14   

В Харькове прошел кинологический фестиваль Club №1 Fest (ФОТО)

20 октября 2019 в «АртМеханике» состоялся кинологический фестиваль Club №1 Fest.


Фото: Василий Голосный

По словам организаторов, фестиваль «Club №1 Fest» - уникальный. Поскольку впервые на одной площадке объединились все кинологические направления: Национальная выставка собак всех пород, в которой приняло участие более 600 собак 100 пород , собачьи бега с велосипедистами, показ мод и настоящий конкурс красоты среди четвероногих.

Мероприятие проходило под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

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Тэги:  club №1 fest, фестиваль, харьков, собаки, выставка
 
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