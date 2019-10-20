В Харькове прошел кинологический фестиваль Club №1 Fest (ФОТО)

В этот день

Гороскоп на 19 октября: Раков ждут неожиданные повороты, а Стрельцы добьются своей цели Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье 20 октября Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.