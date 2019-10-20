В Харькове прошел кинологический фестиваль Club №1 Fest (ФОТО)

20 октября 2019 в «АртМеханике» состоялся кинологический фестиваль Club №1 Fest.
По словам организаторов, фестиваль «Club №1 Fest» - уникальный. Поскольку впервые на одной площадке объединились все кинологические направления: Национальная выставка собак всех пород, в которой приняло участие более 600 собак 100 пород , собачьи бега с велосипедистами, показ мод и настоящий конкурс красоты среди четвероногих.
Мероприятие проходило под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
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