В Харькове состоялся кинопоказ под открытым небом

24 сентября в зеленом амфитеатре с тыльной стороны ХНАТОБа состоялся показ короткометражных фильмов и анимации.
По словам огранизаторов, в этом году проекту исполнилось уже семь лет. Для просмотра подбираются светлые и добрые работы современных режиссеров и классиков со всего мира. Фильмы, отобранные для показа, затрагивают вопросы человеческих отношений, любви, дружбы, мира, искусства.
Гороскоп предвещает вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.
В Харькове на выходных будет стоять облачная погода. Без осадков.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
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