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25.09.2017  01:05   

В Харькове состоялся кинопоказ под открытым небом

24 сентября в зеленом амфитеатре с тыльной стороны ХНАТОБа состоялся показ короткометражных фильмов и анимации.


Фото: Василий Голосный

По словам огранизаторов, в этом году проекту исполнилось уже семь лет. Для просмотра подбираются светлые и добрые работы современных режиссеров и классиков со всего мира.  Фильмы, отобранные для показа, затрагивают вопросы человеческих отношений, любви, дружбы, мира, искусства.

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Тэги:  кино, хнатоб, харьков, киноплюснебо
 
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