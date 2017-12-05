05.12.2017 23:07

В ЕрмиловЦентре показывают коллекцию японской печатной графики

Харьковский ЦСИ «ЕрмиловЦентр» стал первым в Украине, где выставлена коллекция печатной японской графики конца ХХ века.



Фото: Василий Голосный

В рамках года Японии в Украине и по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами, ОО Ассоциация дизайнеров-графиков «4-й БЛОК» представляет проект «Япония-Украина: художественные и дизайнерские диалоги».

В основе проекта - выставка около 100 работ выдающихся японских принтмейкеров, чьи произведения неоднократно отмечались высшими наградами жюри самых престижных международных конкурсов и фестивалей графики и хранятся в коллекциях таких музеев, как Метрополитен и Музей современного искусства в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне, Токийский национальный музей и др.

Экспозиция представляет графические листы Vendome Kyoko, Ikushima Junri, Yoshisuke Funasaka, Kinoshita Taika, Koi Ikuta, Kondoh Noriaki, Koyama Mikio, Morioka Kansuke, Nagashima mitsuru, Obata Etsuko, Oki Yasuhiro, Savada Yuitchi, Saito Takeshi, Fuse Nagi, Hamanishi Katsunori, Hara Takeshi, Hiratsuka Yuji, Hiroaki Miyayama, Hiroyasu Yoshiike, Enokido Maki.

Выставка японской графики проходит вместе с выставкой арт-объектов украинского дизайнера Инны Педан, чье творчество созвучно художественной традиции страны Восходящего Солнца.

Выставка будет работать до 14 декабря по адресу: ЦСИ «ЕрмиловЦентр», Харьков, площадь Свободы, 4 (главный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина, вход со стороны Клочковской спуска).