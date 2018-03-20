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20.03.2018  15:10   

Хор мальчиков спел в зале ожидания Южного вокзала (ФОТО, ВИДЕО)

Детский хор «Amadeus» выступил в рамках фестиваля Kharkiv Music Fest.


Фото: Василий Голосный

Ученики ДМШ №15 имени Моцарта исполнили четыре произведения известных композиторов конца ХХ начала XXI века: «Palladio» Карла Дженкинса, «Блажен муж» Павла Чеснокова, «Sanctus» Игорь Гайденко и Лоуэлл Мейсоном «Ближе, Господь, к тебе».

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Тэги:  хор мальчиков, южд, харьков, kharkiv music fest, бах
 
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