Хор мальчиков спел в зале ожидания Южного вокзала (ФОТО, ВИДЕО)

Детский хор «Amadeus» выступил в рамках фестиваля Kharkiv Music Fest.
Ученики ДМШ №15 имени Моцарта исполнили четыре произведения известных композиторов конца ХХ начала XXI века: «Palladio» Карла Дженкинса, «Блажен муж» Павла Чеснокова, «Sanctus» Игорь Гайденко и Лоуэлл Мейсоном «Ближе, Господь, к тебе».
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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