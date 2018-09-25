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25.09.2018  13:10   

В Харькове появилась скульптура бабушки, торгующей семечками

Новая достопримечательность появилась в Харькове - на Центральном рынке установили фигуру бабушки, продающей семечки, работы скульптора Сейфаддина Гурбанова.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  скульптура, арт-объект, харьков, бабушка с семечками, центральный рынок
 
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