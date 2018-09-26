В Харкове презентовали новую трамвайную экскурсию «50/50. Харьков 50-х годов»

Старинный трамвай МТВ-82 везет пассажиров по маршруту «Южный вокзал - Новоивановский мост - спуск Клочковский - Госпром - парк Горького - Мемориал Славы - Лесопарк - улица Тринклера».
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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