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26.09.2018  14:40   

В Харкове презентовали новую трамвайную экскурсию «50/50. Харьков 50-х годов»

Старинный трамвай МТВ-82 везет пассажиров по маршруту «Южный вокзал - Новоивановский мост - спуск Клочковский - Госпром - парк Горького - Мемориал Славы - Лесопарк - улица Тринклера».


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  трамвай, экскурсия, харьков
 
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