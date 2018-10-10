Возле ХНАТОБа появились павлины

Новая цветочная инсталляция появилась в Харькове. Возле театра оперы и балета поселились два павлина.
Инсталляцию создали победители проекта «Креативный Харьков 2.0: Молодежные идеи для роста» студенты Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.
Проект проходил в рамках «Недель Германии в Украине» в 2017 году.
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Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.
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