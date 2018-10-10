Возле ХНАТОБа появились павлины

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 10 октября По причине эмоциональности день плох для любых переговоров. В финансовых делах возможны крайности и непродуманные решения, будьте осторожнее с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 октября Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.