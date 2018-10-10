Главная Фото Культура и Туризм Возле ХНАТОБа появились павлины
10.10.2018  13:55   

Возле ХНАТОБа появились павлины

Новая цветочная инсталляция появилась в Харькове. Возле театра оперы и балета поселились два павлина.


Фото: Василий Голосный

Инсталляцию создали победители проекта «Креативный Харьков 2.0: Молодежные идеи для роста» студенты Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

Проект проходил в рамках «Недель Германии в Украине» в 2017 году.

Фотогалерея

Тэги:  цветы, павлины, харьков, хнатоб, инсталляция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 ЖКХ Перед ХНАТОБом создают цветочную композицию «Лебединая верность»   28.06 Общество Цветочная арка в форме сердечек появилась в Харькове   12.06 Общество Геннадий Кернес: Красивые клумбы появляются в Харькове
 
 

Видео

На будущий мусороперерабатывающий комплекс, строящийся в Дергачах, прибыло оборудование
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 