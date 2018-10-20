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20.10.2018  12:05   

В Харькове открылась выставка кукол по произведениям известных еврейских писателей

19 октября в рамках Дней еврейской культуры в Харьковском художественном музее открылась выставка авторских кукол «Еврейские образы - от городка до Одессы», выполненных по произведениям писателей Шолом-Алейхема и Исаака Бабеля.


Фото: Василий Голосный

На выставке можно увидеть персонажей «Песни песней» навеки влюбленных Бузю и Шимека, героя «Одесских рассказов» Беню Крика, забавные «еврейские шахматы» из цикла «Одесса-1930 Исаака Бабеля»: самого писателя в одесском дворике, его машинистку Дору, влиятельного руководителя вместе с секретаршей Софой, моряков Васю и Костю, перекупа Осю Листерманна, парикмахера Севу, врача, сторожа, скрипача-вундеркинда.

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Тэги:  авторская кукла, выставка, харьков, шолом-алейхем, бабель
 
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