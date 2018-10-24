24.10.2018 17:47

В Харькове проходит выставка живописи «После роуминга»

В художественной галерее имени Генриха Семирадского проходит выставка живописи Саши Гладкого «После роуминга».



Фото: Василий Голосный

Основная тема работ - это человек и его окружение. Оригинальный взгляд автора на события, происходящие в реальности и за ее пределами, не оставит зрителя равнодушным. Работы создают уникальный мир, который захватывает узнаванием привычных сцен реальной жизни и потом раскрывается в бесконечном многообразии фантазии и тонких переживаний художника. Сам автор назвал эту концепцию композиционным роумингом.

Ознакомиться с экспозицией можно до 8 ноября 2018 года.

Адрес: площадь Свободы, 6, северный корпус университета Каразина, Художественная галерея имени Генриха Семирадского (вход со стороны здания Госпрома)

Время работы: 12:00 - 18:00. Вход свободный.