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24.10.2018  17:47   

В Харькове проходит выставка живописи «После роуминга»

В художественной галерее имени Генриха Семирадского проходит выставка живописи Саши Гладкого «После роуминга».


Фото: Василий Голосный
Основная тема работ - это человек и его окружение. Оригинальный взгляд автора на события, происходящие в реальности и за ее пределами, не оставит зрителя равнодушным. Работы создают уникальный мир, который захватывает узнаванием привычных сцен реальной жизни и потом раскрывается в бесконечном многообразии фантазии и тонких переживаний художника. Сам автор назвал эту концепцию композиционным роумингом.
 
Ознакомиться с экспозицией можно до 8 ноября 2018 года.
 
Адрес: площадь Свободы, 6, северный корпус университета Каразина, Художественная галерея имени Генриха Семирадского (вход со стороны здания Госпрома)
 
Время работы: 12:00 - 18:00. Вход свободный.

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Тэги:  выставка, живопись, харьков, галерея семирадского
 
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