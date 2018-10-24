В Харькове проходит выставка живописи «После роуминга»

В художественной галерее имени Генриха Семирадского проходит выставка живописи Саши Гладкого «После роуминга».
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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