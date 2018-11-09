09.11.2018 14:40

В Харькове поздравили работников культуры

В честь Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате Холодногорского района состоялся праздничный концерт, посвящённый этому профессиональному празднику.



Фото: Василий Голосный

Искренние слова поздравлений и благодарности звучали в адрес работников культуры, отмечая их весомый вклад в развитие украинской национальной культуры, народного творчества и активную культурно-просветительскую деятельность.

«Ваш вклад в развитие национальной культуры поистине неоценим. Во все времена песня и танец, музыка и слово, творения мастеров народного искусства являлись отражением национальной идеи, оберегами исторической памяти, подпитывали и укрепляли надежду народа на лучшее будущее. Без вашей эмоциональной поддержки и понимания, инициативности и творческой мысли невозможны добрые изменения в жизни нашего общества, потому что именно вы являетесь хранителями нашей духовности.

Я от души благодарю вас – работников домов культуры, библиотек, клубных работников, участников самодеятельных творческих коллективов за ваш труд, беспрерывный творческий поиск, за весомые духовные достижения.

Желаю вам теплоты в сердце, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших творческих успехов и неисчерпаемого вдохновения. Пусть осуществятся все ваши планы, надежды и мечты, пусть каждый день вашей жизни будет светлым и солнечным, наполненным радостью творчества, самореализации и жизненных побед» - поздравил работников культуры депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.