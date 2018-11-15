15.11.2018 12:49

В Харькове показали «Потерянный рай»

В Харькове открылась выставка художника мирового уровня, представителя харьковской школы художников Павла Макова.



Фото: Василий Голосный

На выставке представлена работа, с которой 2018 году Павел Маков стал лауреатом Шевченковской премии (Национальной премии Украины) и победил в номинации «Визуальное искусство» - проект «Paradiso Perduto» («Потерянный рай») и ряд новых работ автора, таких как «Укрытие» и «Классики».

Больше всего мастер работает в технике офорта и графике. Еще с 1980-х годов, когда Маков заявил о себе, именно кропотливая, «средневековая» (как любит говорить художник) техника офорта отличала его на фоне всего отечественного арт-пространства.

Отличается также и отношение мастера к этой технике: если раньше офорты создавались как тиражные вещи, то Маков превращает их в оригинальные произведения, которые по своей уникальности не уступают живописи.

В проекте «Paradiso Perduto» ( «Потерянный Рай») Маков воплощает и развивает свою идею персонального рая. В этом проекте художник обращается к образу дачного участка. Этот образ раскрывает идею персонального места, где каждый может вырастить свой сад, свой маленький Рай и воплотить на этом клочке земли свои мечты. Но этот Рай не может длиться вечно, как и жизнь человека, который его вырастил. Рай обречен быть потерянным.

На работах «Paradiso Perduto» изображен ландшафт вполне конкретного дачного кооператива в Харьковской области, где находится и дача самого художника. На этих работах почти не встречается изображение людей, но сам ландшафт фиксирует их присутствие.

Павел Маков - представитель харьковской школы художников, член союза художников Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, а также член Королевского общества живописцев и графиков Великобритании. Работы Макова известны далеко за пределами родной страны.

Выставка Павла Макова проходит с 14 ноября по 15 декабря в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15), которая работает ежедневно, кроме воскресенья, с 11.00 до 19.00.